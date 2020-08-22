Саранск, , 00:27 — REGNUM В Мордовии в рамках смягчения ограничений по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции жителям разрешили посещать театры и кинотеатры. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба главы республики Владимира Волкова.

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«21 августа глава Мордовии В. Д. Волков внёс изменения в указ №78, который определяет на территории республики меры по противодействию эпидемии COVID-19. Теперь жителям Мордовии можно посещать театры и кинотеатры», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что смягчение противоэпидемических ограничений происходит в республике на фоне постепенного снижения числа заразившихся коронавирусом и длительного отсутствия новых смертей среди пациентов с диагнозом COVID-19.

По последним данным, в Мордовии с начала эпидемии выявлен 5141 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Из них выздоровели 4028 человек, продолжают лечение 1075 человек. Умерли в республике 38 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области начнут работать предприятия общественного питания и кинотеатры.

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