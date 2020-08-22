Омск, , 00:11 — REGNUM Юлия Навальная подписала заявление с просьбой о транспортировке её супруга оппозиционного блогера Алексея Навального, в котором она указала, что предупреждена о вероятности ухудшения его состояния при перелете. Об этом сообщает министерство здравоохранения Омской области.

Напомним, что Навальный почувствовал резкое ухудшение здоровья утром 20 августа на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Самолет посадили в Омске и Навального госпитализировали.

Медики установили, что у Навального произошло резкое нарушение обмена веществ — нарушился углеводный баланс — резко понизился сахар в крови.

При этом окружение Навального утверждает, что он был якобы отравлен и чуть ли не российскими спецслужбами.

Поначалу медики сообщали, что состояние Навального тяжелое. Были тщательно проведены многочисленные исследования — никаких ядов в крови обнаружено не было. В тоже время медики из Омска оказывали Навальному всю необходимую медицинскую помощь. Вскоре состояние блогера стабилизировалось — лечение дало результаты.

Омские врачи и их московские коллеги пришли к выводу, что в переводе Навального в другой стационар нет необходимости — все необходимое лечение ему может быть оказано в Омске. Однако родственники Навального категорически настаивали на том, чтобы блогера вывезли из России.

Лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Эммануэль Макрон заявили, что готовы предоставить Навальному лечение и даже политическое убежище.

Парадокс в том, что Навальный отбывает испытательный срок после условного срока, а также проходит фигурантом другого уголовного дела — с точки зрения закона его выезд из страны невозможен. Тем не менее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Навального могут выпустить за рубеж для лечения.

Врачебный консилиум заявил, что Навальный может быть транспортирован за рубеж для лечения. В Омск прибыли врачи из Германии, которые видимо и будут транспортировать Навального в Берлин.