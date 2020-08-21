Кейптаун, , 23:49 — REGNUM Число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР за сутки выросло на 3398, до 603 338, 21 августа сообщает Министерство здравоохранения ЮАР.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Согласно отчету, также за 24 часа от COVID-19 в ЮАР погибли 225 человек, общее число жертв коронавирусной инфекции составляет 12 843.

Южно-Африканская республика находится на первом месте в Африке и на пятом месте в мире по числу случаев COVID-19.

Читайте также: Жертвами COVID-19 в Африке стали 26999 человек