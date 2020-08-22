Тегеран, , 08:19 — REGNUM 21 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что 112 человек умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 20 376. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Садат Лари подчеркнула, что с учетом 112 новых жертв их общее число по стране возросло до 20 376. «За последние 24 часа обнаружено около 2 206 новых случаев заражения COVID-19, при этом 1 071 человек был госпитализирован», — отметила она.

По словам Лари, в общей сложности 354 764 иранца заразились опасным вирусом, около 305 866 из них выздоровели и выписались из больниц. «Еще 3794 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она также заявила, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 987 117 обследований на наличие вируса.