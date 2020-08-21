Сан-Франциско, США, , 23:16 — REGNUM Интернет-пользователи из разных стран сообщают о сбоях в работе социальной сети Twitter в пятницу, 21 августа. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Сообщения о неполадках начали поступать после 21:30 мск. Более половины жалоб связано с отсутствием доступа к сайту, многие также сообщают о проблемах в работе приложений для iOS и Android.

Большинство жалоб поступает от пользователей в США, Великобритании, Германии и Японии.