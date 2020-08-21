Рим, , 22:35 — REGNUM По данным на вечер пятницы, 21 августа, в Италии умерли 35 427 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 9 (днем ранее — на 6), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

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Выздоровели 204 960 человек, за день этот показатель увеличился на 274 (днем ранее — на 180).

Число подтвержденных носителей выросло на 947 (днем ранее — на 845), что является самым высоким показателем более чем за три месяца. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 257 065. В настоящее время заражены 16 678 человек — на 664 больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже 19 дней подряд. За это время оно увеличилось более чем на 4000, то есть на 35%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.