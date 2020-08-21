Женева, Швейцария, , 21:56 — REGNUM Во всём мире за последние сутки выявлено 277 617 инфицированных коронавирусом, скончались 6659 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 21 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Как уточняется, всего за период с начала пандемии в мире зафиксировано уже 22 536 278 случаев заражения коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 789 197.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 263 601 новом случае заражения коронавирусом и 6554 скончавшихся больных COVID-19 за сутки.