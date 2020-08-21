Женева, Швейцария, , 21:42 — REGNUM Пандемия коронавируса может завершиться мире примерно в двухлетний срок, заявил 21 августа журналистам гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом он напомнил, что в 1918 году пандемия «испанского» гриппа, унесшая миллионы жизней, продолжалась два года.

Глава ВОЗ пояснил, что «вследствие большего числа связей в мире сейчас выше шанс на распространение вируса», чем это было сто лет назад.

Однако, заявил Гебрейесус, сейчас есть технологии и знания, при помощи которых можно остановить эпидемию.

«Поэтому мы надеемся, что покончим с этой пандемией менее чем в двухлетний срок», — сказал Гебрейесус.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено более 22,5 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли от последствий заражения уже почти 800 тыс. человек.

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