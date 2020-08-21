Москва, , 21:39 — REGNUM В Вооружённых силах России по состоянию на 21 августа выявлено 779 военнослужащих с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны.

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»

«В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях в период с марта месяца на текущие сутки установлено 779 военнослужащих с положительными результатами тестирования», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, состояние одного больного военнослужащего оценивается медиками как тяжёлое, ещё пятеро находятся в состоянии средней тяжести, у остальных не наблюдается симптомов заболевания.

Сообщается также, что за прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели 56 военнослужащих, общее число выздоровевших в Вооружённых силах достигло 10 271.