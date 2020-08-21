Екатеринбург, , 21:47 — REGNUM Прокуратура Екатеринбурга объявила предостережение и. о. мэра города Александру Ковальчику из-за некачественной работы городских служб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Недостатки были выявлены в последние дни, когда из-за ухудшающихся погодных условий подтопило несколько улиц. В ведомстве посчитали, что ситуация говорит «о недостатках в работе коммунальных и дорожных служб муниципалитета». Меры по предотвращению ущерба от подтоплений и ликвидации причин их возникновения были приняты несвоевременно, считают в прокуратуре.

Ковальчику объявили предостережение о недопустимости нарушения законодательства в данной сфере и призвали усилить контроль за ответственными службами.

Как сообщало ИА REGNUM, подтопления произошли и в других муниципалитетах Свердловской области. В частности, пострадали более 70 огородных участков близ Нижнего Тагила.

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