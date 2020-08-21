Красногорск, , 21:23 — REGNUM Перед началом учебного года на территории Подмосковья будут организованы школьные базары. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

До конца августа планируется провести в общей сложности 15 ярмарок. Мероприятия пройдут в городских округах Власиха, Волоколамский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Ленинский, Одинцовский, Протвино, Рузский, Фрязино, Химки, Электросталь.

«Подобные ярмарки в Московской области успешно проводятся уже не первый год и пользуются популярностью у жителей Подмосковья: формат торговли позволяет покупателям приобрести все необходимые товары к учебному году в одном месте», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

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