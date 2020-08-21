Красногорск, , 21:06 — REGNUM В Подмосковье инфраструктура ЖКХ и энергетики готова к отопительному сезону свыше чем на 80%. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области

При этом в большинстве муниципалитетов региона подготовка к отопсезону выполняется с опережением графика, отметил министр энергетики региона Александр Самарин.

«В большинстве муниципалитетов она идет с небольшим опережением графика, несмотря на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, из-за которой пришлось сократить регламентные сроки подготовки к отопительному сезону», — заявил Самарин.