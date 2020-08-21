Красногорск, , 20:59 — REGNUM Свыше полусотня ярмарок планируется провести в Подмосковье 22 и 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Московской области.

Отмечается, что торговые площадки будут организованы в 32 муниципалитетах Региона. В общей сложности планируется провести 55 ярмарок на 2 189 торговых мест, отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«В этот раз фермерские хозяйства, монастырские подворья, сыроделы, производители из Московской области и 32 регионов РФ представят большой выбор товаров повседневного спроса, сельскохозяйственной продукции, фермерских сыров, колбасных и рыбных деликатесов, товаров легкой промышленности и народных промыслов», — заявил Разин.

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