Москва, , 20:52 — REGNUM Известный российский адвокат Генрих Падва прокомментировал решение заслуженного артиста России Михаила Ефремова отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет газета «Известия».

По словам Падвы, Эльман Пашаев, который представляет Ефремова сейчас, просто дискредитирует адвокатское сообщество.

Сам Падва не будет представлять интересы Ефремова в суде — в свои 89 лет он уже не участвует в процессах. Тем не менее опытный адвокат готов дать Ефремову советы.

Напомним, что Ефремов сегодня на суде заявил, что отказывается от услуг адвоката Пашаева и поищет «кого-то посильнее», например Падву или Генри Резника.

Стоит отметить, что Ефремов изначально признавал, что это он виноват в смертельном ДТП, в результате которого погиб Сергей Захаров. Однако его адвокат Пашаев выбрал довольно странную тактику защиты, и в итоге Ефремов отказался от признания и стал утверждать, что ничего не помнит.

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