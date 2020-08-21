Минск, , 20:28 — REGNUM В Минске проходит очередная акция оппозиции. Об этом сегодня, 21 августа, сообщают местные СМИ.

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Акция называется «Цепь покаяния». Суть мероприятия в том, что жители белорусской столицы выстраиваются в цепочку от изолятора временного содержания на улице Окрестина через весь город до урочища Куропаты под Минском.

Участники акции держат флаги. Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки.

Белорусская милиция не препятствует проведению акции.

В СИЗО на Окрестина содержатся участники акций протеста оппозиции, задержанные милицией. В урочище Куропаты под Минском захоронены репрессированные в 1937—1940 годах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акции протеста оппозиции в Белоруссии пошли на спад. Организовать массовое забастовочное движение оппозиция не смогла.