Москва, , 20:29 — REGNUM Дело обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова превратили цирк. Об этом заявил заслуженный юрист РФ Генрих Падва в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Генрих Падва Dmitry Rozhkov

Причём в произошедшем виноват, как бывший адвокат Ефремова Эльман Пашаев, так и адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

«Единственное что я считаю положительным, что Михаил отказался от услуг Пашаева, поскольку тот не профессионально ведет защиту и больше производит впечатления, как мошенник. Впрочем, как и его оппонент Добровинский. Они стоят один другого. Если бы в него не вмешались два непрофессиональных человека которые называются адвокатами, а могли бы называться по-другому и устроили из него цирк. Нужно их выгонять из адвокатуры и провести просто и ясно это дело. Оно представляется мне не таким сложным», — заявил Падва.

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