Москва, , 20:13 — REGNUM Добиться оправдательного приговора для обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова будет не просто. Об этом заявил адвокат Генрих Падва в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Именно его Ефремов назвал в качестве адвоката, которого хотел бы видеть своим защитником, отказываясь от своего предыдущего адвоката Эльмана Пашаева. Однако Падва достаточно скептически отозвался о возможностях добиться оправдательного приговора для артиста.

«Не знаю, не знаю самого дела. Думаю, очень трудно, поскольку Ефремов, насколько я знаю, признавал свою вину. Но я не знаю дела, не читал его», — сказал Падва.

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