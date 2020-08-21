Москва, , 20:03 — REGNUM Адвокат Генрих Падва готов рассмотреть предложение защищать обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом пока к нему никто с официальным предложением не обращался, хотя во время судебного заседания Ефремов назвал Падву в числе двух юристов, которых хотел бы видеть в статусе своего защитника.

«Нет, об этом пока речи не идет. Я знаю только об этом. Ефремов отказался от услуг Пашаева. Одно из предположений, что он хочет, чтобы я представлял его интересы. Но ко мне никто официально не обращался. Если будет обращение, то будет решаться», — сказал Падва.

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