Женева, Швейцария, , 19:55 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) надеется, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2 завершится менее чем через два года. Об этом сегодня, 21 августа, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

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По словам гендиректора ВОЗ, само по себе появление вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 не приведет к окончанию пандемии. Для массовой вакцинации человечества надо наладить массовое производство вакцины, а это все равно займет время.

Также он отметил, что пока нет четких представлений о последствиях заражения коронавирусом для организма после выздоровления.

Напомним, что на сегодняшний день в мире выявлено 22,5 млн случаев заражения коронавирусом. Скончались уже почти 800 тысяч человек.