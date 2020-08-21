Москва, , 19:50 — REGNUM Обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов не приходил на судебные заседания в состоянии алкогольного опьянения. Об этом заявил его бывший адвокат Эльман Пашаев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Юрист отметил, что заявления о том, что во время заседаний суда от Ефремова исходил запах алкоголя, не соответствуют действительности.

«Я вас уверяю. Это бессовестный человек такие вещи говорит. Ефремов не употребляет. Я готов организовать, чтобы с него взяли анализы», — заявил Пашаев.