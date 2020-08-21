Москва, , 19:41 — REGNUM Обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов решил лишить статуса своего адвоката Эльмана Пашаева по причине его профессионализма. Об этом сам Пашаев заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

В то же время полностью от услуг юриста артист не отказался.

«Я остаюсь в деле и являюсь его главным консультантом. Ефремов думал, что я судью и прокурора раздражаю своим профессионализмом», — заявил Пашаев.

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