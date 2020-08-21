Москва, , 19:33 — REGNUM Бывший адвокат обвиняемого в смертельном ДТП актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил суд в предвзятом отношении. Об этом он заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также он отметил, что в случае, если экспертиза докажет, что Ефремов не находился в момент аварии на заднем сиденье, актёр признает свою вину.

«Я убеждал его, что суд будет беспристрастен и будет рассматривать дело по закону. Я знал, что он на пассажирском сиденье сидел. Когда мы заявляем суду, что у Ефремова разбито лицо, травма шеи, просили у суда назначить экспертизу, и, если установят, что на пассажирском сиденье не было Ефремова, мы признаем свою вину», — сказал Пашаев.

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