Москва, , 19:13 — REGNUM Обвиняемый в смертельном ДТП актёр Михаил Ефремов не полностью отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева. Об этом сам Пашаев заявил в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Юрист отметил, что он больше не является адвокатом актёра, однако продолжит оказывать ему услуги.

«Он от меня не отказался. Я остался его главным консультантом по данному уголовному делу», — сказал Пашаев.

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