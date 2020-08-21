Пермь, , 19:32 — REGNUM Индустриальный суд Перми вынес приговор тренеру спорткомлекса, где во время тренировки сборной по синхронному плаванию утонула девочка. Женщина признана виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

По данным суда, несчастный случай произошел в октябре 2019 года в спорткомплексе «Олимпия-Пермь» во время тренировки. В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей по проведению спортивных тренировочных мероприятий тренер оставила ребенка без присмотра и не обеспечила ее безопасность. Вследствие невнимательности и небрежности женщина допустила гибель девочки в бассейне.

Суд приговорил тренера к ограничению свободы сроком на два года. Кроме того, женщине запрещено заниматься тренерской деятельностью в течение одного года.

Напомним, в июле 2020 года суд первой инстанции вынес решение о взыскании в пользу родителей и бабушки утонувшей девочки 2,7 млн рублей.

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