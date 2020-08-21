Челябинск, , 18:57 — REGNUM Застрявшие в Армении из-за пандемии коронавируса жители Челябинской области наконец смогли вернуться домой. Об этом говорится на странице посольства России в этой республике в соцсетях.

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Всего 21 августа улетели 97 челябинцев. Рейс Ереван — Челябинск выполнила авиакомпания «Армения».

В целом из соседней республики за период пандемии вывезены уже 5120 граждан России. Эта работа продолжается, добавили в посольстве.