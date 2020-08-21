Рим, , 18:56 — REGNUM В Италии за последние сутки выявлено 947 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем за весь период с начала эпидемии в стране. Об этом сообщило 21 августа министерство здравоохранения республики.

Коронавирус Zdravalt.ru

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Как уточняется, общее число выявленных инфицированных в Италии достигло 257 065 человек.

Сообщается также, что за сутки в больницах на территории страны скончались ещё девять пациентов с COVID-19, общее число летальных случаев возросло до 35 427. Излечились и были выписаны из больниц в общей сложности 204 960 человек.