Нижние Серги, Свердловская область, , 18:37 — REGNUM В Нижних Сергах Свердловской области после произошедшего в июле наводнения возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Оно заведено по факту халатности со стороны должностных лиц. Возбудили его по материалам проверки, проведённой надзорным ведомством. В ходе неё оказалось, что ответственные должностные лица не организовали вовремя расчистку русел рек Средняя, Заставка, Серга и Серебрянка. Это в том числе и привело к потопу.

Как сообщало ИА REGNUM, часть города подтопило в июле после ливня. Часть домов, а также мостов оказалась повреждена, кроме того, размыло дороги.