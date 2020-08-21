Курган, , 18:17 — REGNUM В Курганскую область поступила первая партия вакцины для взрослых против гриппа «Совигрипп». Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

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В медицинские организации передано 149 тысяч 560 доз вакцины. Жители будут прививаться в поликлинике по месту жительства.

«Вакцина от гриппа не защитит от COVID-19. Но нужно помнить, что грипп, как и другие инфекции, у пациентов с коронавирусом может существенно усугубить течение болезни, вызвать серьезные осложнения», — отметила главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения Оксана Сагайдак.

В Курганской области во второй половине 2020 года планируется вакцинировать от гриппа 60% населения.

Бесплатно пройти вакцинацию в лечебных учреждениях могут дети, начиная с шестимесячного возраста, воспитанники детсадов, школьники, призывники, люди старше 60 лет, работники учреждений здравоохранения, образования, транспорта, коммунальной сферы и беременные женщины.