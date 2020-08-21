Челябинск, , 18:14 — REGNUM В Челябинске 19-летний гражданин получил срок за изнасилование и угон. Приговор 21 августа вынес Ленинский райсуд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Винсент ван Гог. Прогулка заключённых. 1890

По данным следствия, преступление местный житель совершил 5 февраля в салоне такси. Его жертвой стала девушка-водитель. После изнасилования он угнал автомашину «Рено-Логан», которая являлась собственностью коммерческой фирмы и находилась в пользовании девушки.

Подсудимый целиком признал свою вину. Суд отправил его в колонию общего режима на пять лет. Также гражданин оплатит потерпевшей моральный вред в сумме 100 тыс. рублей.