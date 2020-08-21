Москва, , 18:14 — REGNUM Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня», который должен был проходить с 28 августа по 6 сентября на Красной площади, отменен, чтобы не вызвать ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом в Москве, сообщают 21 августа организаторы фестиваля.

Фестиваль «Спасская башня» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Благодарим всех зрителей и гостей «Спасской башни», заблаговременно купивших билеты, не испугавшихся пандемии, «разряженной» рассадки и других мер, которые были предприняты при подготовке к фестивалю», — отмечается в сообщении руководства фестиваля «Спасская башня».

Ранее приобретенные билеты на фестиваль будут приняты обратно, а деньги возвращены.

Указывается, что следующий фестиваль состоится на Красной площади с 27 августа по 5 сентября 2021 года.

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