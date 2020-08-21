Саров, Нижегородская область, , 18:08 — REGNUM В Сарове состоялось открытие мемориального комплекса, посвященного испытателям отечественного ядерного оружия, — сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Стела высотой восемь метров из оплавленного неполированного гранита символизирует меч, воткнутый в землю. Венчает стелу образ расщепления материи и сияющего небесного света. На шести бронзовых барельефах изображены фигуры представителей основных профессий «ядерщика»: ученого, конструктора, сборщика, дозиметриста, военного, экспериментатора.

«Через 75 лет мы пронесли любовь к Родине и бескомпромиссность в решении задач, связанных с ее безопасностью. Для меня, для госкорпорации «Росатом» Российский федеральный ядерный центр всегда был и будет тем священным местом, той ядерной Меккой, где обеспечивается суверенитет России», — подчеркнул генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Архитектурно-художественную идею памятника разработали скульпторы из Санкт-Петербурга.