Нижний Новгород, , 18:00 — REGNUM Вакцина от гриппа поступит в Нижегородскую область в конце августа, — сообщает министерство здравоохранения области.

Вакцинация Mil.ru

В первую очередь в Нижегородской области будут вакцинировать детей с 6-месячного возраста и членов их семей, женщин на втором и третьем семестре беременности, школьников, студентов, пожилых людей и нижегородцев «социальных» профессий — учителей, медиков, коммунальщиков и транспортников.

«Пройти вакцинацию стоит людям, страдающим хроническими заболеваниями, в том числе нарушениями работы сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Однако вакцинироваться можно только при отсутствии обострений. Для всех, кто входит в группу риска, иммунизация проводится бесплатно в поликлиниках по месту жительства», — отметила и.о. главврача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ксения Лямцева.

Врачи советуют сделать прививку в сентябре-октябре, иммунитет к болезни сохранится в течение года.