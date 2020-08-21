Бишкек, , 17:58 — REGNUM В 2020 году в высшие учебные заведения Киргизии на бюджетное обучение смогли попасть 5 012 абитуриентов. Об этом сегодня, 21 августа, на брифинге сообщила замминистра образования Надира Джусупбекова.

По ее словам, также на контрактные отделения в местные вузы поступило 18 087 будущих студентов.

Представитель образовательного ведомства отметила, что из-за продолжающейся пандемии коронавируса министерство образования и науки было вынуждено принять решение о том, что обучение в вузах, в колледжах и в ПТУ будет проходить в дистанционной форме до улучшения эпидемиологической ситуации.