Москва, , 17:42 — REGNUM Поручение оформить вхождение России в Международную организацию по миграции получило правительство от президента РФ, сообщается 21 августа на сайте Кремля.

«Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции», — говорится в документе «Перечень поручений по вопросу вступления России в Международную организацию по миграции».

Ответственным за выполнение этой задачи назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклад по выполнению поручения должен быть сделан до 1 декабря 2020 года.

Напомним, Международная организация по миграции (МОМ), созданная в 1951 г., включает 173 государства. Россия до сих пор была одной из восьми стран-наблюдателей МОМ.