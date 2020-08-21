Санкт-Петербург, , 17:41 — REGNUM В Петербурге начала работу межведомственная рабочая группа по установлению источников запахов и их ликвидации. Об этом сообщил 21 августа городской комитет по природопользованию.

«Основной задачей стала координация действий межведомственных структур по вопросам неприятных запахов, которые беспокоят жителей города», — пояснили в комитете.

Импульсом к созданию группы стало увеличение количества жалоб жителей на беспокоящие их запахи, источник которых зачастую очень сложно найти.

Самая сложная ситуация — в промышленном Невском районе, где только за июль в экологическую дежурную службу поступило 98 звонков с жалобами от жителей поселка Усть-Славянка. В связи с этим глава комитета по природопользованию Денис Беляев 13 августа провел выездную встречу с жителями ЖК «Невские паруса», которые страдают от химических запахов, особенно на верхних этажах в ночное время.

Однако проблема вони требует решения в общегородском масштабе. Ее осложняет сложный процесс установления источников запахов и отсутствие на законодательном уровне такого понятия как «запах». Вопрос об этом поставлен на федеральном уровне.

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В состав межведомственной группы вошли представили комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, Росприроднадзора и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Также подключатся представители природоохранной прокуратуры Санкт-Петербурга.

В ближайшее время к работе по обнаружению источников беспокоящих запахов будет привлечена независимая лаборатория мониторинга атмосферного воздуха, которая может проверять воздух по широкому кругу показателей.

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