Смоленск, , 17:40 — REGNUM Меры, введённые в рамках третьего этапа снятия ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, продлеваются в Смоленской области. Соответствующие изменения в указ губернатора Смоленской области «О введении режима повышенной готовности» внёс глава региона Алексей Островский. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Данное решение принято на основании новых рекомендаций главного государственного санитарного врача по Смоленской области, направленных в адрес Губернатора и основанных на анализе эпидемиологической обстановки в регионе. Ограничительные мероприятия, предписанные третьим этапом, сохраняются до 7 сентября включительно», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, на третий этап снятия ограничений регион перешёл 7 августа. Тогда было принято решение об отмене изоляции для прибывающих в регион, отменены ограничения на допуск учащихся общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы, разрешены спортивные мероприятия без участия зрителей, работа аттракционов, кинотеатров, бассейнов.