Екатеринбург, , 17:44 — REGNUM Свердловский областной суд отменил приговор водителю Владимиру П., приговорённому к шести с половиной годам колонии строгого режима после ДТП на улице Фурманова в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения иным составом. Мера пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого продлена.

ДТП произошло осенью 2018 года. Водитель, управляя автомобилем Honda СR-V, наехал на мать с ребенком в коляске, а также на мужчину. ДТП произошло прямо на тротуаре.

Как сообщало ИА REGNUM, гособвинитель просил отправить виновника ДТП в колонию на 11 лет.

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