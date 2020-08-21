Майкоп, , 17:29 — REGNUM В Адыгее вынесен приговор главному врачу одной из больниц, уличенному в получении взятки. Руководитель районной больницы в селе Красногвардейском признан виновным в получении незаконного вознаграждения за оказание содействия при организации электронных аукционов, пишет ИА «Адыгея Сегодня».

Факт дачи взятки был установлен сотрудниками управления ФСБ. Сумма взятки составляла 60 тыс. рублей. Должностное лицо, коим являлся главврач, взял эти деньги от руководящего сотрудника коммерческой структуры.

За это коррупционное преступление виновнику было вынесено наказание в виде штрафа в сумме 550 тыс. рублей. Помимо этого, главврач лишен права занимать руководящие должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных функций на госслужбе и в органах власти сроком на два года.