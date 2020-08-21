Белгород, , 17:33 — REGNUM Торжественные линейки 1 сентября рекомендовано провести на открытом воздухе и только для учеников первых и 11-х классов Белгородской области. Такое решение озвучили 21 августа в региональном оперативном штабе.

Первоклашка Дарья Драй © ИА REGNUM

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Линейки в новом формате необходимо проводить на открытом воздухе и с соблюдением дистанции. Родителям первоклассников разрешили посетить мероприятие, но в масках. По словам начальника отдела воспитания и дополнительного образования департамента образования Белгородской области Валентины Музыки в новом году всех детей на входе в образовательные учреждения ждёт термометрия, за каждым классом будет закреплена определённая аудитория, перемещаться между которыми дети будут лишь для уроков, требующих определённых условий (химия, физика, технология и физкультура). Для соблюдения санитарной дистанции в столовой и разведение потоков будут составлены графики приёма пищи. Маски обязаны носить работники пищеблоков и водители школьных автобусов.

Учебный год в Белгородской области начнётся для 160 тысяч школьников.