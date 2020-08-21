Москва, , 17:26 — REGNUM Михаил Ефремов отказался от услуг нынешнего адвоката, потому что перестал верить в справедливость суда, заявил 21 августа адвокат артиста Эльман Пашаев.

Напомним, 21 августа Ефремов заявил в Пресненском суде Москвы, что решил найти других адвокатов, «посильнее» Пашаева и Шаргородской, которые его защищают сейчас.

«У нас есть ключевое доказательство, которое установит его невиновность. Это экспертиза пассажирской подушки безопасности. Но суд нам отказал», — сказал Пашаев журналистам и пояснил, что это является причиной решения Ефремова.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа Михаил Ефремов заявил, что его не устраивает тот факт, что члены суда, защитники потерпевшей стороны и присутствующие в зале люди постоянно «обхихикивают» действия адвоката Ефремова Эльмана Пашаева и представляемых им свидетелей.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. 8 июня в центре Москвы он, находясь в пьяном виде за рулем своего автомобиля Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, водитель которого Сергей Захаров впоследствии умер в больнице от полученных травм.

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