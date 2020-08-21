Самара, , 17:30 — REGNUM Пункт временного размещения палаточного типа для граждан Узбекистана был развернут в Кинельском районе Самарской области. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, по данным на 8:00 часов 21 августа текущего года на железнодорожном вокзале г. Кинель находились 656 граждан республики Узбекистан. А поскольку они прибыли на вокзал стихийно (никакой официальной информации о возможности их отправки домой через г. Кинель руководство Самарской области не предоставляло и такими сведениями не располагает), то правительство региона приняло решение развернуть для граждан Узбекистана пункт временного размещения палаточного типа.

Отмечается, что днем текущего дня такой пункт был развернут в Кинельском районе Самарской области. 150 граждан Узбекистана уже успели в нем разместиться. Остальные граждане разместятся в нем до конца текущего дня. Лагерь обеспечен питьевой водой, электроэнергией, туалетами и умывальниками, отдельной бригадой медиков и охраной со стороны стражей порядка и добровольной народной дружины.

Сообщается, что в лагере функционирует автолавка, где можно купить продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости.

По словам чиновников, после того, как станет известна дата возможной отправки мигрантов в Узбекистан, для них будет организован трансфер от пункта временного размещения до места отправки.

В настоящее время организовываются вывозные железнодорожные маршруты. Данная работа осуществляется по инициативе руководства Узбекистана по согласованию с правительством Казахстана и России.

Сообщается, что генеральный консул Узбекистана в г. Казань планирует прибыть в г. Кинель, чтобы лично участвовать в организации отправки своих сограждан на родину. Руководство Самарской области окажет в этом организационную помощь.

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