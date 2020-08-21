Архангельск, , 17:23 — REGNUM Архангельское управление Роспотребнадзора проанализировало распространение коронавируса SARS-CoV-2 по возрастным группам населения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщила представитель ведомства Ольга Соколова, доля детей среди заболевших составляет 9−10%, лиц в возрасте от 18 до 50 лет — 49%, старше 50 лет — 41−42%.

Большая часть носителей коронавируса переносят или перенесли заболевание в легкой форме — 46%. Доля бессимптомных форм заболевания выявлена в 43% случаев. Доля тяжелых пациентов составляет от 2 до 3%.

Добавим, за сутки в регионе был выявлено 89 новых случаев заражения коронавирусом. Лечение от COVID-19 проходят 880 человек.