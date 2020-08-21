Рязань, 21 августа 2020, 17:19 — REGNUM Дополнительные федеральные средства в размере 145 млн рублей на стимулирующие выплаты медикам в период пандемии коронавируса выделены Рязанской области. Об этом 21 августа заявил председатель комитета по бюджету и налогам Государственной думы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров («Единая Россия»), сообщает пресс-служба правительства региона.
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В рамках исполнения поручения президента РФ на софинансирование, в том числе в полном объёме, расходных обязательств, в Рязанскую область направлены 145,169 млн рублей.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов отметил, что медики продолжают оставаться на передовой борьбы с пандемией, профессионально и ответственно нести службу. Стимулирующие выплаты поддержат их в этот непростой период.