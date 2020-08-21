Москва, , 17:10 — REGNUM Официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд Трейдинг» объявил об отзыве 417 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом сообщает 21 августа пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марок BMW X6 серии G06 и X6M серии F96, реализованные в период с декабря 2019 года по март 2020 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное расслаивание на верхнем (со стороны крыши) заднем спойлере с правой стороны из-за некачественного склеивания», — говорится в сообщении.

Отмечается, что последствием некачественного склеивания является слегка выступающий спойлер. При высоких скоростях это может привести к частичному отсоединению спойлера от кронштейна и значительному увеличению шума от движения и шума, создаваемого потоком воздуха.

На отзываемых транспортных средствах будет выполнена проверка верхнего заднего спойлера и, при необходимости, его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.