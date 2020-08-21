Москва, , 17:05 — REGNUM Обвиняемый в совершении ДТП, повлекшем смерть человека актер Михаил Ефремов заявил, что отказывается от услуг своих нынешних адвокатов, так как хочет защитников «посильнее», сообщает 21 августа газета «Известия»

По словам Ефремова, присутствующие в зале лица, суд и защитники потерпевшей стороны постоянно «обхихикивают» действия его адвоката Эльмана Пашаева и представляемых им свидетелей.

«А когда приходили люди с нашей стороны, больные и слабые, их обхихикивали. Такое же было в сторону моего адвоката Пашаева, и эти улыбочки от Добровинского, и в зале я вижу смешки. Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — пояснил Ефремов.

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