Москва, , 16:56 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов решил сменить адвокатов, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.

Оноре Домье. Адвокат защиты. 1862

Ефремов заявил на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП, что хочет нанять адвокатов «посильнее».

"Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — сказал Ефремов.

Как сообщало ИА REGNUM, защите Ефремова отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.

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