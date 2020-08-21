Москва, 21 августа 2020, 16:56 — REGNUM Актёр Михаил Ефремов решил сменить адвокатов, передаёт 21 августа корреспондент ИА REGNUM.
Ефремов заявил на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается дело о смертельном ДТП, что хочет нанять адвокатов «посильнее».
"Хочу, чтобы мои адвокаты остались у меня в качестве консультантов, а я найму других посильнее», — сказал Ефремов.
Как сообщало ИА REGNUM, защите Ефремова отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.
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