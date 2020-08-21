Чебоксары, , 16:54 — REGNUM В Чувашии возобновят работу крупные торговые центры. Соответствующее предложение, ранее высказанное прокуратурой, поддержано сегодня, 21 августа, на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе врио главы республики.

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На заседании принято решение о возобновлении деятельности торговых центров площадью более 800 кв. метров. Санитарные требования к ним сохранятся, в том числе юридические лица и предприниматели должны будут соблюдать масочный и дезинфекционный режимы,.

Также поддержано предложение о возобновлении работы уличных аттракционов и спортивных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии официально выявлено 7 448 случаев заражения коронавирусом, в настоящее время лечатся 1266 пациентов с COVID-19. Выздоровели 6114 человек, или 82,1% от общего числа лабораторно подтверждённых случаев заражения.

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