Белгород, , 16:55 — REGNUM Традиционный учебный год 1 сентября начнут учреждения высшего и среднего профессионального образования в Белгородской области. Преподавателям и студентам предстоит соблюдать рекомендации Роспотребнадзора и разрешено не носить защитные маски на занятиях по творческим дисциплинам, сообщили 21 августа в региональном оперативном штабе.

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Вузы и ссузы региона готовятся к очному учебному году. С 1 сентября образовательные учреждения будут исполнять рекомендации Роспотребнадзора и министерств науки и просвещения РФ: проводить ежедневную термометрию, соблюдать дистанцию, студенты-иностранцы будут допущены к учёбе в очном формате только после прохождения двухнедельной самоизоляции. Педагоги и обучающиеся должны будут носить маски за некоторым исключением: разрешается снять защитное средство преподавателям во время чтения лекций, а студентам не надевать маски в момент занятий по творческим дисциплинам: вокалу, хореографии и так далее. Педагогические работники старше 65 лет и преподаватели с хроническими заболеваниями перейдут на дистанционную работу. Онлайн-обучение также будет максимально использовано для заочников и студентов вечерних отделений.

«Что касается среднего профессионального образования — в них в основном обучаются ребята, не достигшие 18-летнего возраста, поэтому к ним применяются те нормы, которые определены Роспотребнадзором в отношении несовершеннолетних. Учащиеся могут носить маски по собственному решению. Всё остальное, термометрия, разведение потоков, идентично с вузами», — объяснила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.

В День знаний ректорам вузов и директорам ссузов рекомендовано проводить линейки только на открытых площадках и с минимальным количеством участников — праздник в полном формате проводить для первокурсников.