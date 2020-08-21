Тула, , 16:49 — REGNUM Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест будет построен в Туле, церемония, посвященная началу строительства состоялась 21 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службе правительства региона. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда «Тулица».

Церемония, посвященная строительству нового ФОКа в Туле Управление пресс-службы правительства Тульской области

Новый ФОК возведут в рамках программы «Газпром — детям». Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа осмотрели помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил компанию «Газпром» и лично Алексея Миллера за внимание к Тульской области и реализацию программы в регионе.

«Всего по программе «Газпром — детям» в Тульской области построено 106 спортивных площадок, зал для спортивной гимнастики, два ФОКа с плавательными бассейнами и самый крупный в регионе Ледовый дворец. Тысячи мальчишек и девчонок занимаются спортом на этих площадках. Новые, современные объекты — это новые возможности для подготовки спортсменов и развития массового спорта», — сказал Алексей Дюмин.

Игорь Левитин поздравил всех туляков и отдельно команду «Тулица», которая вышла в следующий этап Чемпионата России, отметив, что такие ФОКи нужны по всей стране. В новом ФОКе в Туле разместятся универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на тысячу мест.

«Мы является свидетелями большого праздника. Это яркий пример для других регионов, как следует выстраивать взаимодействие с бизнес-сообществом и как губернатор заботится о развитии спорта как важной составляющей социальной политики региона. Подобные спортивные объекты, как этот замечательный ФОК, строятся прежде всего для наших детей. Так, государство, компания «Газпром» и региональные власти работают в команде и через развитие спортивной инфраструктуры вносят вклад в будущее страны», — сказал Олег Матыцин.

В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.