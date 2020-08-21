Тула, 21 августа 2020, 16:49 — REGNUM Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с легкоатлетическим манежем на 2500 мест будет построен в Туле, церемония, посвященная началу строительства состоялась 21 августа, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службе правительства региона. В новом комплексе будет тренироваться тульская волейбольная команда «Тулица».
Новый ФОК возведут в рамках программы «Газпром — детям». Строительную площадку на улице Санаторной и проект ФОКа осмотрели помощник президента РФ Игорь Левитин, председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил компанию «Газпром» и лично Алексея Миллера за внимание к Тульской области и реализацию программы в регионе.
Игорь Левитин поздравил всех туляков и отдельно команду «Тулица», которая вышла в следующий этап Чемпионата России, отметив, что такие ФОКи нужны по всей стране. В новом ФОКе в Туле разместятся универсальный спортивный зал с многофункциональным игровым залом и трибунами для зрителей на 1,5 тысячи мест, а также легкоатлетический манеж с трибунами на тысячу мест.
В знак начала строительства почетные гости поставили подписи на волейбольном мяче.