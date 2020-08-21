Магас, , 16:47 — REGNUM В Ингушетии попался на незаконном получении 1,7 млн рублей по линии Фонда соцстрахования директор двух компаний. В его действиях сотрудники правоохраны усмотрели признаки мошенничества, в котором могут быть замешаны и иные лица, сообщили 21 августа в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено в ходе проверки, 28-летний житель села Экажево является генеральным директором ООО «Мастер Плюс» и ООО «Домино». В 2018 году он написал заявление в Фонд социального страхования по республике о возмещении расходов по социальному страхованию. Между тем, как выяснилось, сотрудников в его компаниях не было, заработная плата им не начислялась и уплата страховых взносов и налога на доходы физических лиц не производилась.

Однако по подложным документам было произведено начисление на счета компаний бизнесмена денежных средств в сумме почти 1,143 млн рублей и 560 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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